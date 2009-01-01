Бра за 2 миллиона и падение на подиуме. В Шанхае состоялось яркое шоу Victoria's Secret 2017

За музыкальное сопровождение отвечали Гарри Стайлз, Мигель, Джейн Чжан и Лесли Одом-младший.

В Шанхае состоялось яркое шоу Reuters

Одно из самых ярких событий года — показ известного бренда белья Victoria's Secret состоялся в китайском Шанхае.

В роскошном нижнем белье по подиуму пришли Алессандра Амбросио, Адриана Лима, Сара Сампайо, Лили Олридж, Кэндис Свейнпол. Также в показе приняла участие Белла Хадид, которой, в отличие от ее старшей сестры Джиджи, дали визу в Китай.

В этом году в драгоценном Fantasy Bra за два миллиона долларов из жёлтого золота, сапфиров и бриллиантов на подиум вышла 27-летняя Лаис Рибейро.

За музыкальное сопровождение отвечали Гарри Стайлз, Мигель, Джейн Чжан и Лесли Одом-младший. Интересно также то, что этот показ стал последним для Алессандры Амбросио — модель перестанет быть "ангелом" бренда.

Во время показа произошел досадный момент — модель Минг Си упала. Но ее коллега не стала ее обгонять, а помогла ей встать и пропустила вперед.

Напомним, ранее сообщалось, что клип Джастина Бибера с моделями Victoria's Secret стал хитом Сети.