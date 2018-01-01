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"Брала на работу голой". Экс-водитель обвинил Волочкову в домогательствах

Сегодня, 15:05

Если мужчина говорит правду, то бывшая балерина отличается изрядной фантазией и похотью.

Волочкова Скиртач
Анастасия Волочкова и Александр Скиртач Rep
Александр Скиртач, бывший водитель светской львицы Анастасии Волочковой, обвинил ее в домогательствах и сексуальном преследовании.

По словам мужчины, экс-балерина и прима Большого театра предлагала ему "отдохнуть от семьи", сообщает телеканал "НТВ".

"Она секс предлагала. Говорила: ну, отдохни от своей семьи пару дней, побудь здесь. Сидит напротив: Я тебя хочу!" — сказал Скиртач.

Кроме того, по его словам, те, кто длительное время работал у Волочковой, говорили - "мол, все с ней спали и спят".

Также Скиртач рассказал пикантную деталь - бывшая балерина принимала его на работу, будучи обнаженной.

Напомним, ранее бизнесвумен в телеэфире назвала цену одной ночи с Анастасией Волочковой.

 

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Теги:  
Анастасия Волочкова, водитель, Александр Скиртач, секс, домогательства
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