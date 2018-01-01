Брат Меган Маркл призвал принца Гарри "одуматься" и отменить свадьбу

Томас Маркл-младший, судя по всему, согласился бы со строкой из старой песни: "Да здравствует законный брак/ Он нужен для того/ Чтоб женщине одной губить не больше одного".

Меган Маркл и принц Гарри Reuters

Брат Меган Маркл, Томас Маркл-младший обратился к ее жениху, британскому принцу Гарри Виндзору, призвав в открытом письме опомниться и отменить бракосочетание.

"Милый принц Гарри, еще не поздно, Меган Маркл - однозначно не является подходящей для тебя женщиной. Чем ближе к твоей королевской свадьбе, тем очевиднее, что это - самая большая ошибка в истории королевских свадеб. Я озадачен, что ты не видишь настоящей Меган, которой ее уже видит весь мир", − цитирует его портал The Daily Mail.

По мнению мужчины, его сестра – "низкосортная голливудская актриса, стареющая и желающая напоследок сыграть роль принцессы". При этом, по мнению Томаса Маркла-младшего, Меган может "выставить посмешищем всю королевскую семью Виндзоров".

Напомним, ранее сообщалось о том, что Меган Маркл и принц Гарри показали пригласительные на свою свадьбу.

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