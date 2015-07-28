Брайан Остин Грин хочет от Меган Фокс дочь

Актриса публично поблагодарила своего мужа за гены детей.
Об этом пишет Сплетник.
Однако Брайан не хочет останавливаться на таком количестве наследников и мечтает о расширении семьи. Об этом актер рассказал Даксу Холтому в интервью.
"Сейчас у меня четверо мальчишек, а пять — это уже баскетбольная команда. С радостью воспринял бы новость о пополнении семьи. Я очень хочу, чтобы родилась девочка… Правда, волнуюсь, а вдруг родится еще один сын. Конечно, люблю своих мальчиков, но не знаю, готов ли к пяти", — признался муж 31-летней Меган Фокс.
Незадолго до этого признания Грина пользователи соцсетей обсуждали свежую запись его жены в Instagram. Минувшим днем актриса публично поблагодарила своего мужа за гены детей и реализацию мечты о большой семье.
Актерская пара воспитывает четырехлетнего Ноа, трехлетнего Бодхи и годовалого Джорни, время от времени показывая в микроблогах фото из семейного архива. Кстати говоря, появление на свет младшего сына спасло брак Грина и Фокс, которые передумали разводиться, когда узнали о беременности Меган.
Напомним, сексуальная Меган Фокс позировала в кружевном белье.