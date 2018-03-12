"Brazzers плачет по Оле": поклонники раскритиковали Бузову за интимное видео

На видео артистка запечатлена в одних лишь трусах.

Ольга Бузова снова разозлила своих фанатов buzova86/instagram

Российская певица и актриса Ольга Бузова снова разозлила своих фанатов.

Звезда "Дома-2" опубликовала короткое видео, на котором она запечатлена в одних трусах на крыше на фоне снега. Ролик, который сопровождается отрывком из ее песни "Она не боится", Бузова разместила на своей странице в Instagram.

Фанаты не ожидали такой откровенной выходки от певицы, многие посчитали такое видео чересчур интимным и неуместным.

"Можно и трусы снять", "Она без лифчика?! На крыше?!", "Что этим она хочет показать? Рекламирует свою жопу...", "Brazzers плачет по Оле", "Уже бы вообще голая выперлась, не знаешь чем еще привлечь зрителей. Позорище", - писали фанаты.

Снимки попы Бузовой фанатам порядком поднадоели.

"Что это? И зачем?", "А зад причём тут?", "Б*я, Бузова, зачем так жопу выпячивать", "А зачем жопу оттопыривать?", - возмущались подписчики.

Ольга Бузова снова разозлила своих фанатов buzova86/instagram

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Мар 11, 2018 в 11:44 PDT

Ранее Ольгу Бузову раскритиковали за неудачное фото.