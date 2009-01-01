Брэда Питта и Джонни Деппа назвали самыми неприбыльными актерами

Самыми неприбыльными актерами оказались актеры, в карьере которых крупнобюджетные блокбастеры.

Джонни Депп Reuters

Редакция издания Variety проделала очень скрупулезную работу и составила список самых прибыльных актеров Голливуда за 37 лет — с 1980 по 2017 год.

Об этом пишет popcornnews.

На первом месте оказался Эмилио Эстевес, а вот замкнули рейтинг, став самыми неприбыльными, Брэд Питт и Джонни Депп.

В тройке лидеров рейтинга Variety Эстевес (сын Мартина Шина и родной брат Чарли Шина) заслуженно занимает первое место с большим отрывом — на каждый доллар, потраченный на съемки фильмов с Эстевесом, он принес студиям 6,7 долларов. Зрителям Эмилио Эстевес знаком по фильмам малобюджетным — это, в первую очередь, "Клуб "Завтрак"", "Молодые стрелки", "Слежка".

Брэд Питт Reuters

Второе место в списке занял Жан-Клод ван Дамм (4,20 долларов на каждый потраченный доллар), а замкнул тройку лидеров, несмотря на все скандалы в карьере, Мэл Гибсон — фильмы с ним (если подсчитать результаты именно за все 37 лет) на каждый доллар бюджета дают 3,5 долларов кассовых сборов.

Самыми неприбыльными актерами оказались актеры, в карьере которых крупнобюджетные блокбастеры (иногда проваливающиеся в прокате) соседствуют с независимым кино, которое априори собирает мало. Первый с конца — Брэд Питт: фильмы с этим актером собирают в среднем 10 центов на каждый потраченный доллар. "Серебро" тройки худших — у Джонни Деппа (20 центов), а "бронзу" самых неприбыльных поделили сразу два актера — Роберт де Ниро и Хью Джекман (по 25 центов).

Напомним, ранее Джонни Деппа назвали самым переоцененным актером.