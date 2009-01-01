Brit Awards-2017: Дэвид Боуи посмертно получил две награды

Певицей года стала Эмели Санде.
Свои награды получили многий известные музыканты.
Триумфатором премии стал скончавшийся певец Дэвид Боуи. Его наградили в номинациях "Лучший исполнитель" и "Лучший альбом".
Также мероприятие посетило много знаменитостей. В частности, на красной дорожке прошлись: Рита Ора, Наталья Водянова, Кети Перри, Бруклин Бекхэм и многие другие. которую вручают британским музыкантам за достижения в музыке.
Вместо Боуи премию за лучший альбом получил его сын, режиссер Дункан Джонс. Награду лучшему исполнителю вместо покойного певца получил актер Майкл Холл.
Певицей года стала Эмели Санде, а лучшим британским музыкальным коллективом —The 1975. А вот в категории "Международная исполнительница" отметили Бейонсе.
Полный список лауреатов премии Brit Awards-2017:
"Лучший британский исполнитель" — Дэвид Боуи
"Лучшая британская исполнительница" — Эмели Санде
"Лучшая британская группа" — The 1975
"Прорыв года" — Rag'n'Bone Man
"Мировой успех" — Адель
"Лучший сингл" — Shout Out To My Ex — Little Mix
"Лучший британский альбом по версии Mastercard" — Blackstar — David Bowie
"Лучший международный исполнитель" — Дрейк
"Лучшая международная исполнительница" —Бейонсе
"Лучшая международная группа" — A Tribe Called Quest
"Лучшее британское видео" — History— One Direction
"Лучший сингл" — Shout Out To My Ex – Little Mix
"Лучший британский альбом по версии Mastercard" — Blackstar – David Bowie
"Лучший международный исполнитель" — Дрейк
"Мировой успех" — певица Адель
"Лучший сингл" — Shout Out To My Ex — Little Mix
"Лучший британский альбом по версии Mastercard" – Blackstar – David Bowie
"Лучший международный исполнитель" – Дрейк
Напомним, Джамала вновь стала триумфатором премии YUNA-2017.