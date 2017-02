Brit Awards-2017: Дэвид Боуи посмертно получил две награды

Певицей года стала Эмели Санде.

Эмели Санде Reuters

В Лондоне состоялась церемония награждения премии Brit Awards -2017.

Свои награды получили многий известные музыканты.

Триумфатором премии стал скончавшийся певец Дэвид Боуи. Его наградили в номинациях "Лучший исполнитель" и "Лучший альбом".

Также мероприятие посетило много знаменитостей. В частности, на красной дорожке прошлись: Рита Ора, Наталья Водянова, Кети Перри, Бруклин Бекхэм и многие другие. которую вручают британским музыкантам за достижения в музыке.

Вместо Боуи премию за лучший альбом получил его сын, режиссер Дункан Джонс. Награду лучшему исполнителю вместо покойного певца получил актер Майкл Холл.

Певицей года стала Эмели Санде, а лучшим британским музыкальным коллективом —The 1975. А вот в категории "Международная исполнительница" отметили Бейонсе.

Полный список лауреатов премии Brit Awards-2017:

"Лучший британский исполнитель" — Дэвид Боуи

"Лучшая британская исполнительница" — Эмели Санде

"Лучшая британская группа" — The 1975

"Прорыв года" — Rag'n'Bone Man

"Мировой успех" — Адель

"Лучший сингл" — Shout Out To My Ex — Little Mix

"Лучший британский альбом по версии Mastercard" — Blackstar — David Bowie

"Лучший международный исполнитель" — Дрейк

"Лучшая международная исполнительница" —Бейонсе

"Лучшая международная группа" — A Tribe Called Quest

"Лучшее британское видео" — History— One Direction

"Лучший сингл" — Shout Out To My Ex – Little Mix

"Лучший британский альбом по версии Mastercard" — Blackstar – David Bowie

"Лучший международный исполнитель" — Дрейк

"Мировой успех" — певица Адель

"Лучший сингл" — Shout Out To My Ex — Little Mix

"Лучший британский альбом по версии Mastercard" – Blackstar – David Bowie

"Лучший международный исполнитель" – Дрейк

Напомним, Джамала вновь стала триумфатором премии YUNA-2017.