Британка бросила вызов австралийке за звание "Самой горячей бабушки": фото 18+

Бабушками обеих считать довольно сложно, но формальности соблюдены: у обеих женщин есть внуки.

Британка Кэрри Хилтон решила побороться с австралийкой Джиной Стюарт за звание "Самой горячей бабушки" в мире.

Что правда, по украинским стандартам, бабушками обеих считать довольно сложно: Стюарт 47 лет, а Хилтон и того меньше – всего 35 лет. Однако формальности соблюдены: у обеих женщин есть внуки.

Стюарт была финалисткой австралийского конкурса красоты "Мисс Maxim Австралия-2018". Она утверждает, что пластических операций не делала, разве что грудь увеличила 11 лет назад, пишет Fox News.

Хилтон занимается кикбоксингом. Она выиграла уже 6 серебряных медалей в международных соревнованиях.

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При этом Кэрри обвинила Джину в том, что та делала подтяжки лица. В то же время и сама Хилтон "не без греха": она призналась, что потратила на пластические операции 17 тысяч долларов.

Стюарт отреагировала на вызов спокойно. И в духе Вакарчука пообещала, что "не сдастся без боя".

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