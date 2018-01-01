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Британская "Ким Кардашьян" похвасталась аппетитными формами

Сегодня, 02:17
Деми Роуз < >
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1 / 4 Роуз похвасталась аппетитной фигурой (instagram.com/demirosemawby)

Деми Роуз предстала в золотистом купальнике.

Известная модель Деми Роуз, которую называют британской "Ким Кардашьян" за выдающиеся формы, поделилась с подписчиками серией фото, на которых она хвастается своей фигурой.

На фото, которые девушка выложила на своей странице в Instagram, модель запечатлена в крошечном купальнике золотистого цвета.

На другом снимке девушка позирует в зеленом купальнике, который выгодно подчеркивает пышную грудь модели.

Роуз похвасталась еще одним пляжным нарядом – купальник белого цвета  форме стрингов подчеркивал фигуристую попу модели.

Ранее Деми Роуз взбудоражила подписчиков пикантным фото.

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Теги:  
Деми Роуз, модель, формы, фигура
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