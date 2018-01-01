Британская "Ким Кардашьян" похвасталась аппетитными формами

Деми Роуз предстала в золотистом купальнике.
Известная модель Деми Роуз, которую называют британской "Ким Кардашьян" за выдающиеся формы, поделилась с подписчиками серией фото, на которых она хвастается своей фигурой.
На фото, которые девушка выложила на своей странице в Instagram, модель запечатлена в крошечном купальнике золотистого цвета.
На другом снимке девушка позирует в зеленом купальнике, который выгодно подчеркивает пышную грудь модели.
Роуз похвасталась еще одним пляжным нарядом – купальник белого цвета форме стрингов подчеркивал фигуристую попу модели.
Ранее Деми Роуз взбудоражила подписчиков пикантным фото.
Читайте наши новости в Facebook