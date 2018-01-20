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Британский музыкант Эд Ширан тайно женился – СМИ

Вчера, 18:01

Певец узаконил отношения с подругой детства Черри Сиборн.

Ширан
Эд Ширан появился на публике с обручальным кольцом Фото: Reuters
27-летний британский музыкант Эд Ширан появился с обручальным кольцом на пальце на концерте в Лондоне.

Артист, который в январе объявил через соцсеть о своей помолвке, вероятно женился на своей девушке Черри Сиборн, - сообщает DailyMail.

Ни певец, ни его невеста никак не комментируют эти слухи, однако, 17 февраля в день рождения артиста, его подруга телеведущая Эллен Де Дженерес написала в Twitter  "С Днем Рождения Эд Ширан! Я в восторге от свадьбы. Не нужно просить…да я спою". 


Певец очень редко выкладывает на свою страницу в Instagram свою личную жизнь, но в январе опубликовал фото, на котором запечатлен Эд и его невеста Черри.

"Сделал себя женихом незадолго до Нового года. Мы очень счастливы и влюблены", - так мило объявил о помолвке музыкант. 
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