Британского певца застукали за поцелуем с американским актером

Сэм Смит завуалированно признался в своей нетрадиционной сексуальной ориентации во время интервью Rolling Stone в 2015 году.
Об этом пишет издание People.
Так, на днях исполнителя хита I'm Not The Only Onee застали во время свидания с американским актером, звездой сериала "13 причин почему" Брэндоном Флинном. Парочка прогуливалась по улицам Нью-Йорка, публично обнималась и даже целовалась.
На фотографиях, которые опубликовало издание, влюбленные выглядят очень счастливо.
До этой прогулки, в понедельник вечером, 25-летнего обладателя статуэтки Grammy Смита и 23-летнего актера Флинна видели вместе во время ужина в компании друзей в одном из нью-йоркских ресторанов.
Сэм Смит завуалированно признался в своей нетрадиционной сексуальной ориентации во время интервью Rolling Stone в 2014 году. Тогда артист сказал, что ни за что не поедет в Россию из-за притеснения прав ЛГБТ-сообщества в стране.
Напомним, американский поп-певец признался в нетрадиционной сексуальной ориентации.