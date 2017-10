Британского певца застукали за поцелуем с американским актером

Сэм Смит завуалированно признался в своей нетрадиционной сексуальной ориентации во время интервью Rolling Stone в 2015 году.

Британский певец Сэм Смит похоже, нашел свое счастье.

Об этом пишет издание People.

Так, на днях исполнителя хита I'm Not The Only Onee застали во время свидания с американским актером, звездой сериала "13 причин почему" Брэндоном Флинном. Парочка прогуливалась по улицам Нью-Йорка, публично обнималась и даже целовалась.

На фотографиях, которые опубликовало издание, влюбленные выглядят очень счастливо.

До этой прогулки, в понедельник вечером, 25-летнего обладателя статуэтки Grammy Смита и 23-летнего актера Флинна видели вместе во время ужина в компании друзей в одном из нью-йоркских ресторанов.

Сэм Смит завуалированно признался в своей нетрадиционной сексуальной ориентации во время интервью Rolling Stone в 2014 году. Тогда артист сказал, что ни за что не поедет в Россию из-за притеснения прав ЛГБТ-сообщества в стране.

