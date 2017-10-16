Бритни Спирс показала, как целуется с возлюбленным, опубликовано видео

Певица продемонстрировала поклонникам, чем занимается с бойфрендом.

Бритни Спирс и Сэм Асгари Скриншот видео с instagram.com/britneyspears

Американская певицапоказала видео, на котором запечатлены ее поцелуи с возлюбленным — манекенщиком Сэмом Асгари.

Ролик артистка выложила на своей странице в Instagram.

На видео пара целуется, в частности, во время танца и находясь на лежаке возле бассейна.

"Привычное настроение", — коротко прокомментировала заснятое исполнительница.

A post shared by Britney Spears (@britneyspears) on Oct 16, 2017 at 3:06pm PDT

Напомним, в июне Бритни Спирс после почти полугодового романа Сэмом Асгари впервые официально представила его поклонникам во время концерта в Тайбэе и поцеловала прямо на сцене.

Видео: instagram.com/britneyspears