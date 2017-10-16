Бритни Спирс показала, как целуется с возлюбленным, опубликовано видео

Певица продемонстрировала поклонникам, чем занимается с бойфрендом.
Ролик артистка выложила на своей странице в Instagram.
На видео пара целуется, в частности, во время танца и находясь на лежаке возле бассейна.
"Привычное настроение", — коротко прокомментировала заснятое исполнительница.
Напомним, в июне Бритни Спирс после почти полугодового романа Сэмом Асгари впервые официально представила его поклонникам во время концерта в Тайбэе и поцеловала прямо на сцене.
Видео: instagram.com/britneyspears