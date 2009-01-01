Бритни Спирс позировала топлес, опубликовано фото

Мать двоих сыновей выглядит отлично.
Фото звезда опубликовала у себя на странице в Instagram.
На нем 35-летняя певица позирует топлесс, прикрыв грудь руками. При этом фото она решила не подписывать.
Стоит отметить, что мать двоих сыновей выглядит отлично: подтянутое тело, красивая кожа и ухоженные волосы не оставили снимок без комментариев.
Подписчики называют ее "горячей мамочкой", "королевой" и "красоткой". Снимок меньше чем за сутки собрал более 266 тысяч лайков и четырех тысяч хвалебных комментариев.