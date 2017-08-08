Брук Шилдс рассказала о домогательствах Дональда Трампа

Миллиардер заигрывал с ней, сразу после того как развелся со второй женой.

Брук Шилдс Instagram

Топ-модель 90-х Брук Шилдс стала гостьей американского телешоу Watch What Happens Live, на котором удивила гостей своей историей о несостоявшемся романе с Дональдом Трампом.

Об этом пишет graziamagazine.ru.

По словам Брук, миллиардер заигрывал с ней, сразу после того как развелся со второй женой, Марлой Мейплз: "Я была на съемках, когда он мне позвонил со словами: "Я действительно думаю, что мы должны быть вместе, потому что ты самая популярная актриса Америки, а я самый богатый человек Америки, и людям это понравится".

Публикация от Brooke Shields (@brookeshields) Авг 7 2017 в 5:42 PDT

Неудивительно, что предложение Дональда модель вежливо отклонила: "У меня есть парень, и ему явно не понравится все это". К слову, Брук Шилдс не первая, кому поступали такие предложения от нынешнего президента Америки. Ранее подобные истории рассказывали актрисы Эмма Томпсон и Сальма Хайк. Последняя, как и Брук, на флирт Трампа ответила, что у нее есть парень, после чего неугомонный Дональд заявил: "Он не влиятельный человек. Он не достаточно хорош для тебя, будь со мной". Судя по всему, с самооценкой у Дональда Трампа определенно нет проблем.

Напомним, ранее "Главред" уже писал о любовницах и женах Дональда Трампа.