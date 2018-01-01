"Будет ли музыка и вокал?": Ургант подколол Ани Лорак за новое шоу

Артистка стала новой гостьей шоу.

Телеведущий подколол Лорак anilorak/instagram

Российский телеведущий Иван Ургант высмеял технологический размах шоу "Дива" украинской певицы Ани Лорак.

В эфире передачи "Вечерний Ургант", которую транслировали 28 февраля, певица стала гостьей шоу. Артистка начала рекламировать свое выступление, и перечислять грандиозные новинки, которые она использует в своем шоу.

Например, во время ее выступления на сцене меняется 22 декорации, в каждой из которых спрятано по 2-3 сюрприза для зрителей. Также она рассказала о роботе, который поднимает ее на приличную высоту, и вращает. Свое шоу Лорак нескромно назвала "беспрецедентным".

В ответ на это Ургант подколол Ани Лорак, спросив: "А будет ли музыка и вокал? Потому что по твоим рассказам военные пойдут смотреть на это".

Однако певица на этом не закончила перечислять все достоинства своего шоу, на что Ургант опять пошутил, намекая на друга Ани Лорак Филиппа Киркорова.

"Такое впечатление, что ты с кем-то поспорила, что сделаешь самое лучшее шоу в истории мировой поп-музыки и очень боишься проспорить этому двухметровому человеку", - сказал ведущий.

На что Лорак призналась, что именно Киркорову она благодарна за название шоу, ведь он впервые назвал ее дивой.

Ранее Киркоров сравнил Ани Лорак с Аллой Пугачевой.