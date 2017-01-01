"Буду петь в ванне". Скандальная Ани Лорак рассказала, как будет развлекать россиян на своих концертах

По словам певицы, она и ее команда "должны сделать невозможное".

Ани Лорак "Сегодня"

Скандально известная своими постоянными гастролями в России украинская поп-певица Ани Лорак рассказала о том, какие сюрпризы будут ожидать зрителей ее новой концертной программы "Дива".

"Когда мы с командой начали подготовку к новому шоу "Дива", поняли, что должны сделать невозможное. Сотворить нечто еще круче, чем шоу "Каролина". Сами себе бросили вызов. И вот скоро уже представлю результат на сцене. Каждая песня – отдельный спектакль, непосредственными участниками представления станут все стихии: вода, ветер, огонь",− рассказала певица в интервью порталу "Wday".

Кроме того, Лорак готова лично представать перед зрителями в неожиданном образе.

"Я впервые появлюсь на шоу в ванне. Это один из сюрпризов для зрителей и даже для нас самих. Мы долго думали, как устроить это технически. И все получилось. С помощью новых технологий декорации во время исполнения других номеров будут переворачиваться на 360 градусов. Такого, могу заверить, на российской сцене еще не было. Готовим и премьеры песен из нового альбома, и старые хиты в необычных аранжировках", − добавила она.

К слову, премьерные концерты с программой "Дива" состоятся в Минске – 16 февраля, в Санкт-Петербурге – 25 февраля, в Москве – 3 марта.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Лорак побаловала фанатов "горячим" фото.