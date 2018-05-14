"Буду слушать вечность": Сеть покорил кавер бандуриста на песню Melovin

Песня "Under The Ladder" обрела новое звучание.

Песня «Under The Ladder» обрела новое звучание Фото: Reuters

Кавер на песню представителя от Украины на Евровидении-2018 Melovin "Under The Ladder" быстро набирает популярность в Сети.

Так, видео игры на бандуре и гитаре в Facebook поделился Иван Лузин.

"Мы сыграем песню Melovin, с которой он очень круто выступил на "Евровидении". Мы совсем не поддерживаем профессиональное жюри и поддерживаем зрителей и Melovin так же", - сказал музыкант.

Daily Mail Голосование жюри по Melovin это преступление против музыки, стиля и хореографии

Музыканты отыграли полностью всю композицию, в комментариях пользователи Facebook отметили, что кавер звучит потрясающе.

"Потрясающее звучание! Песня, то есть музыка Кости-Меловина только выиграла от этого", "Тема шедевральная, пацанам респект!", "Какой кайф! Очень-очень круто!", - писали юзеры.

Интересно, что небольшим фрагментом кавера парней поделился на своей странице в Instagram и Melovin.

"Как это красиво звучит! Спасибо за такую поддержку!", - написал Melovin.

Публикация от MÉLOVIN (@melovin_official) 14 Май 2018 в 4:59 PDT

Подписчики артиста тоже оценили кавер музыкантов, ролик уже посмотрели более 75 тысяч человек.

"Буду слушать вечность", "Шикарное исполнение", "Прекрасно", "Очень красиво и мелодично", "Народную любовь не купишь за любые деньги", - писали поклонники.

Ранее фото Melovin и Киркорова вызвало дикий восторг у россиян.

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