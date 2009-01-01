Будущая невестка семейства Кардашьян похвасталась огромной грудью

Молодая мама вернулась в привычный ритм жизни и стала сниматься в откровенных фотосессиях.

Блэк Чайна Instagram

Невеста звезды реалити-шоу Роба Кардашьян Блэк Чайна всего несколько месяцев назад стала мамой во второй раз.

Но очень быстро после родов молодая мама вернулась в привычный ритм жизни и стала сниматься в откровенных фотосессиях.

Она опубликовала несколько снимков на своей странице в Instagram с последних фотосессий.

На них 28 летняя Блэк позирует в комплекте нюдового цвета: короткий топ, юбка с завышенной талией и ассиметричным низом, и пальто с меховыми рукавами.

При этом топ Чайна выбрала не только короткий, а и с очень большими вырезами под руками, что оголяет грудь сбоку. Также пышнотелая красотка позировала в красном платье, которое подчеркивало ее огромный бюст.

Напомним, 58-летняя Мадона позировала для глянца.