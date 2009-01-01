Будущие дети Бейонсе будут спать в золотых колыбелях за 76000

Пара остановилась на модели Dodo Bassinet Gold Edition испанского бренда Suommo.

Бейонсе radaronline.com

Одна из самых ярких и богатых пар в американском шоу-бизнесе Бейонсе и Джей Зи может позволить себе и своим детям жить в настоящей роскоши.

Об этом пишет popcornnews.ru.

Так, стало известно, что Джей Зи и Бейонсе, которые сейчас ожидают появления на свет близнецов, уже купили детям золотые колыбели стоимостью 76000 евро.

Пара остановилась на модели Dodo Bassinet Gold Edition испанского бренда Suommo. Каждая из колыбелей инкрустирована 18-каратным золотом, а стоимость ее достигает по 38000 евро за штуку. Вероятно, это не последние траты звездной четы, ведь Бейонсе и ее муж никогда не экономят на своих детях. Их старшая дочь Айви Блу является обладательницей дизайнерского гардероба общей стоимостью в более чем миллион долларов и огромного количества дорогих игрушек, поэтому стоит ожидать, что и близнецам пара ни в чем отказывать не будет.

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Напомним, у маленькой дочери Бейонсе будет собственная парфюмерная линия.