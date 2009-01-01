Будущие двойняшки Бейонсе будут жить в детской стоимостью 1 млн долларов

Супруги пригласили дизайнеров, чтобы сделать индивидуальный проект.

Певица Бейонсе Instagram

Несмотря на то, что певица Бейонсе приняла решение меньше появляться на публике в связи со своей беременностью, новости о звездной маме поступают к нам регулярно.

Об этом пишет popcornnews.

Стало известно, что Джей Зи и его супруга готовят близнецам по-настоящему королевскую детскую, стоимость которой обойдется им в 1 млн. долларов.

Мы уже сообщали о том, что пара заказала колыбели стоимостью несколько десятков тысяч долларов, а теперь супруги пригласили дизайнеров, чтобы сделать индивидуальный проект будущей спальни для малышей.

Когда Бейонсе была беременна в первый раз, она также не поскупилась на оформление детской комнаты для малышки Айви Блу, украсив ее тысячами кристаллами Сваровски. Осталось лишь дождаться фотографий будущей детской для близнецов, чтобы оценить масштаб, с которым звездная пара подошла к оформлению.

Напомним, певица Бейонсе собралась рожать дома.