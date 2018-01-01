"Будут чехвостить". Мать Самойловой намерена объяснить причины провала дочери на Евровидении

Женщина уверяет, что певица уже ехала на конкурс сломленной.

Мать Самойловой объяснила провал на Евровидении Reuters

Рита Самойлова, мать певицы Юлии Самойловой , пытается оправдать неудачное выступление дочери на Евровидении-2018 в Лиссабоне и уверяет, что исполнительница из-за реакции на клип уже ехала на вокальный конкурс не в духе. По приезду они намерены все объяснить на передаче "Пусть говорят".

"Конечно, нас на передаче будут чехвостить. Несмотря на все переживания, мы и не думали отказаться от участия в передаче. Потому что это нужно всем объяснить, почему так произошло", - цитирует мать артистки kp.ru.

По словам матери, Самойлова находилась в депрессивном состоянии еще до выступления.

"Это произошло после первой волны негатива, когда вышел в эфир клип. А то, что сейчас творится в интернете, даже не просто жесть, даже слов нельзя подобрать. В прошлом году ее все поддерживали. А в этом льется один негатив. Так что все уже знали, что девочка едет на Евровидение сломленная", — посетовала она.

Женщина утверждает, что в провале виновата вся команда, и намерена поднять этот вопрос на всероссийском эфире.

"Вообще, я считаю, что на Евровидение должны средства выделяться, потому что это страна, это лицо. А ее изначально повернули не знаю каким лицом", — подытожила мать исполнительницы.

Напомним, Самойлова спела песню I Won't Break во втором полуфинале Евровидения в Лиссабоне, но не набрала необходимое количество голосов для выхода в финал. Выступление россиянки, которое выложили организаторы конкурса на официальном YouTube-канале Евровидения-2018, вызвало волну негодования и негативных комментариев пользователей.

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