Букмекеры начали делать прогнозы на "Оскар"

В прошлом году букмекерская контора предугадала "Оскар" за "Лучший фильм", "Лучшего актера" и "Лучшую актрису".

89-я церемония вручения наград кинопремии "Оскар" уже буквально "на носу", поэтому пора делать ставки.

Букмекеры конторы William Хилл представили собственные коэффициенты, согласно которым наибольшую вероятность победы имеет тот кандидат, чей коэффициент ближе к 1, где 1 = 100% вероятности победы в номинации.

Об этом пишет ТВ-Гид.

Главный герой предстоящей церемонии очевиден: это мюзикл "Ла-Ла Ленд" режиссёра Дэмьена Шазелла, который уже получил 14 номинаций, повторив рекорд "Титаника".

Основным конкурентом мюзикла эксперты считают драму "Лунный свет" (5.50). Замыкает тройку "Манчестер у моря" (13.00).

В номинации лучший режиссёр фаворит также очевиден —триумфатор премий BAFTA и "Золотой Глобус" Дэмьен Шазелл имеет самые большие шансы и на победу. Букмекерский коэффициент на его победу — 1.08. Ближайшие конкуренты — режиссёр "Лунного света" Бэрри Дженкинс (11) и режиссёр "Манчестера у моря" Кеннет Лонерган (11).

В номинации "Лучшая мужская роль" фаворитом стал Кейси Аффлек (1,5). Следом — Дензел Вашингтон (2,5). А вот Райан Гослин, за данными конторы, отстал от них (11).

В категории "Лучшая актриса" фаворит, но уже не столь очевидный, также героиня лос-анджелесского мюзикла — Эмма Стоун (1.70). Но и соперницы у 28-летней американки более чем серьёзные: Натали Портман (фильм "Джеки") — 2.80, Изабель Юппер ("Она") — 6.50.

"Лучшая мужская роль второго плана" — очередная проходная номинация. В ней безальтернативным фаворитом выглядит Махершала Али из "Лунного света" (1,1). Следом с большим отставанием идут Джефф Бриджес из фильма "Любой ценой" (13) и Майкл Шеннон из "Под покровом ночи" (13).

В номинации "Лучшая женская роль второго плана" претендентам сложно будет соперничать с Виолой Дэвис из ленты "Ограды" (1,05). Единственным конкурентом, по мнению букмекеров, актрисы является Мишель Уильямс из "Манчестера у моря" (11).

В прошлом году букмекерская контора предугадала "Оскар" за "Лучший фильм", "Лучшего актера" и "Лучшую актрису".

Напомним, в Украине будет свой "Оскар".