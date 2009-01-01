Букмекеры начали делать прогнозы на "Оскар"

В прошлом году букмекерская контора предугадала "Оскар" за "Лучший фильм", "Лучшего актера" и "Лучшую актрису".
Букмекеры конторы William Хилл представили собственные коэффициенты, согласно которым наибольшую вероятность победы имеет тот кандидат, чей коэффициент ближе к 1, где 1 = 100% вероятности победы в номинации.
Об этом пишет ТВ-Гид.
Главный герой предстоящей церемонии очевиден: это мюзикл "Ла-Ла Ленд" режиссёра Дэмьена Шазелла, который уже получил 14 номинаций, повторив рекорд "Титаника".
Основным конкурентом мюзикла эксперты считают драму "Лунный свет" (5.50). Замыкает тройку "Манчестер у моря" (13.00).
В номинации лучший режиссёр фаворит также очевиден —триумфатор премий BAFTA и "Золотой Глобус" Дэмьен Шазелл имеет самые большие шансы и на победу. Букмекерский коэффициент на его победу — 1.08. Ближайшие конкуренты — режиссёр "Лунного света" Бэрри Дженкинс (11) и режиссёр "Манчестера у моря" Кеннет Лонерган (11).
В номинации "Лучшая мужская роль" фаворитом стал Кейси Аффлек (1,5). Следом — Дензел Вашингтон (2,5). А вот Райан Гослин, за данными конторы, отстал от них (11).
В категории "Лучшая актриса" фаворит, но уже не столь очевидный, также героиня лос-анджелесского мюзикла — Эмма Стоун (1.70). Но и соперницы у 28-летней американки более чем серьёзные: Натали Портман (фильм "Джеки") — 2.80, Изабель Юппер ("Она") — 6.50.
"Лучшая мужская роль второго плана" — очередная проходная номинация. В ней безальтернативным фаворитом выглядит Махершала Али из "Лунного света" (1,1). Следом с большим отставанием идут Джефф Бриджес из фильма "Любой ценой" (13) и Майкл Шеннон из "Под покровом ночи" (13).
В номинации "Лучшая женская роль второго плана" претендентам сложно будет соперничать с Виолой Дэвис из ленты "Ограды" (1,05). Единственным конкурентом, по мнению букмекеров, актрисы является Мишель Уильямс из "Манчестера у моря" (11).
В прошлом году букмекерская контора предугадала "Оскар" за "Лучший фильм", "Лучшего актера" и "Лучшую актрису".
Напомним, в Украине будет свой "Оскар".