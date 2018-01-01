Букмекеры обнародовали прогнозы о вероятном победителе Евровидения-2018: видео

По предварительным данным, первое место займет певица Нетта Барзилай из Израиля.

Нетта Барзилай из Израиля является фаворитом Евровидения Фото: Instagram/nettabarzi

Европейские букмекеры заявили, что победителем Евровидения-2018 в Лиссабоне может стать исполнительница из Израиля Нетта Барзилай, которая выступит на вокальном конкурсе с англоязычной музыкальной композицией "Toy" ("Ирушка").

Согласно прогнозам, Украина в десятку лидеров конкурса не вошла. Об этом сообщается на сайте Eurovisionworld.

Отмечается, что в песне "Toy" конкурсантка из Израиля призывает женщин "никогда не забывать, что вы божественны, и он еще пожалеет". Один из авторов композиции утверждает, что композиция связана с движением #MeToo. Этот хештег после скандала с участием продюсера Харви Вайнштейна стал популярен в соцсетях, его использовали в постах, осуждающих сексуальное насилие и домогательства. Клип израильтянки уже набрал в Youtube один миллион просмотров.

Второе место в букмекерской таблице занял представитель Чехии Миколас Джозеф с песней "Lie to Me".

На третьей позиции, по прогнозам букмекеров, располагается Эстония, от которой выступит Элина Нечаева с песней "La Forza".

Певец MELOVIN, который представит нашу страну на конкурсе в этом году, в букмекерской таблице занимает 22 место.

Фото: скрин Eurovisionworld

Напомним, Россию на Евровидении-2018 в Португалии представит певица Юлия Самойлова с песней I Won't Break, которая из-за посещения Крыма не смогла выступить в 2017 году в Киеве. Режиссер-постановщик детали выступления конкурсантки держит в секрете.