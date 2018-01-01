Букмекеры спрогнозировали, какое место Melovin займет в полуфинале "Евровидения-2018"

Главным фаворитом второго полуфинала считается шведский певец Бенджамин Ингросссо.

Букмекеры прогнозируют, что Melovin может попасть в финал instagram.com/melovin_official

Представитель от Украины певец Melovin (Константин Бочаров) во втором полуфинале, который состоится 10 мая, по мнению букмекеров, займет третье место.

Это следует из котировок букмекеров, опубликованных на странице "Евровидение Украина" в Facebook. По подсчетам специалистов, у Melovin есть шансы пройти в финал Евровидения.

На втором месте, по оценкам букмекеров, оказалась Австралия, а на первом – Швеция.

Лидерами первого полуфинала "Евровидения 2018", который состоится 8 мая, являются исполнители из Израиля, Чехии и Эстонии.

Напомним, также стало известно, под каким номером выступит представитель от Украины певец Melovin (Константин Бочаров).

Ранее в официальном трейлере "Евровидения-2018" были представлены самые яркие номера в истории масштабного европейского шоу, куда попали и две украинки.