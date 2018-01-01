Без дублей и постановок: Бумбокс и The Gitas выпустили клип, который снимали на двух континентах

Артисты намотали много часов, катаясь по дорогам Украины, Италии и США.

Музыканты сняли клип черно-белым Кадр: youtube.com/familyboombox

Украинская группа "Бумбокс" порадовала своих поклонников коллаборацией с гранж-рок-группой The Gitas из Лос-Анджелеса, созданной вокалистом и гитаристом Александром Чемеровым (экс-лидер группы "Димна суміш").

Артисты выпустили клип на совместную песню "Тримай мене", который разместили на канале familyboombox в YouTube.

В ролике артисты едут в дороге, и поют песню. По словам фронтмена группы "Бумбокс" Андрея Хлывнюка, это не было постановочным видео, и в кадрах можно увидеть реальные эмоции музыкантов. Ролик снимали на экшн-камеры GoPro.

"Мне лично очень понравилось то, что получилось. Скажу больше, мне это понравилось больше, чем очень большое количество клипов, снятых ранее, лично моих, и снятых более профессионально. Потому что здесь удалось сфокусироваться и схватить реальную эмоцию. Это не игровое видео, не постановочное", - отметил Хлывнюк.

Чемеров добавил, что они просто ехали, по дороге, не было дублей, а одна длинная запись. Видео снимали на двух континентах в разных городах и странах. По словам лидера The Gitas, свою часть видео он снял в разных частях Калифорнии.

"Где-то четыре часа в разные стороны я ездил от Лос-Анджелеса. Это были Big Bear Mountain, немножко пустыни у Palm Springs, Pyramid Lake - много интересных мест в Калифорнии", - отметил Чемеров.

Хлывнюк же с командой снимали в Украине и Италии.

"Часть видео было снято в Украине, часть на юге Италии. В Неаполе, Помпеях и по дороге в заброшенный город Краков. Фактически на двух разных континентах мы сняли видео на одну песню, и это кайф. И это еще одна сторона понимания этой песни, потому что мир маленький, нам кажется, что он огромный, но он очень мал, и это как раз о "Тримай мене" - держись, найди себя в этом мире, это очень важно", - резюмировал лидер "Бумбокса".

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