Бужинская рассекретила имена неврожденной двойни: опубликованы фото счастливых родителей

Бужинская не стала долго скрывать имен двойни.

Народная артистка Украины Екатерина Бужинская рассекретила имена новорожденных деток.

Певицу с двойней уже выписали из киевского роддома. Счастливые родители объявили их имена, пишет Viva.

Бужинская заявила, что дети, как и положено, будут записаны на фамилию отца (Димитар Стойчев — ред.).

"Дмитрий хотел назвать деток в честь нас. Спорить не стала, они — наше продолжение. У нас Катюша и Димочка", — сообщила певица.

"Долго находиться в декрете не буду. Хочу, как и с Леночкой, успешно все совмещать. Понимаю, что будет тяжело, но уверена, я справлюсь. Конечно же, большую часть времени буду проводить с детьми, но и в творчестве хочу преуспеть. Буду радовать своих поклонников новыми песнями, клипами, возможно, проведу тур в Украине и сольный концерт в Киеве уже с новой программой. В планах и международные проекты. Хочу, чтобы дети мной гордились", — добавила Бужинская.

Напомним, 27 декабря Екатерина Бужинская родила двойню. Малыши появились на свет в киевском роддоме.

"Я хотела, чтобы все мои дети были рождены в Украине", — объяснила артистка, которая уже несколько лет проживает в Болгарии.