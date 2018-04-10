Бузова и Киркоров устроили эротические танцы на парковке, видео

Артисты сплясали под песню артистка "Цвет настроения синий".

Артисты сплясали под песню артистка «Цвет настроения синий» instagram.com/fkirkorov

Певица Ольга Бузова и поп-король российской эстрады Филипп Киркоров слились в пикантном танце на автостоянке рядом с припаркованной машиной.

Видеоролик, опубликованный в Instagram, Бузова подписала строчкой из песни Киркорова: "Да, она сейчас звезда". Таким же видео на своей странице в соцсети поделился и сам артист.

Звезды сплясали под новую песню Киркорова "Цвет настроения синий". В ролике Ольга слишком близко прижимается к Филиппу, а тот, в свою очередь, держит руки также на интимных частях тела своей партнерши по танцам.

Видео меньше чем за сутки просмотрели более 3 миллионов человек. Большинство подписчиков остались недовольны таким танцем, кто-то посчитал, что Киркоров пиарится благодаря популярности Бузовой.

"Киркоров пиарится за счет Бузовой", "Цвет синий! Настроение синее! Белки не хватает и алкоголем попахивает! Че за бред!", "Неприятно смотреть! Вы такой важный человек, и так себя ведете с молодой девчонкой! Дед и внуча чудят", - возмущались подписчики.

Другие же посчитали, что звезды творчески подошли к песне, и сняли зажигательное видео.

"Такие суперские", "Молодцы оба! Хорошие, позитивные, классные", "Круто, хочу дуэт!", "Здорово.Бузик,как всегда милашка", "Огонь! Молодцы!", - встали на защиту артистов поклонники.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) 10 Апр 2018 в 1:09 PDT

Ранее Ольга Бузова представила новый клип.