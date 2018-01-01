Алена Шоптенко впервые рассказала о родах

Хореограф рассказала, почему выбрала такое имя для ребенка, и как ей помогал ее супруг.

Хореограф рассказала, почему выбрала такое имя для ребенка, и как ей помогал ее супруг instagram.com/alena_shoptenko

Известный хореограф и чемпионка мира по бальным танцам Алена Шоптенко, которая родила первенца , поделилась впечатлениями о родах, и рассказала, как чувствует себя в новом статусе мамы.

В интервью ТСН она призналась, что еще не до конца успела разобраться в чувствах.

"Чувствую себя счастливой. Этот статус совершенно новый для меня и у меня пока еще было не много времени разобраться в своих чувствах, но чтобы я начала улыбаться ему достаточно просто сопеть", - сказала молодая мама.

Шоптенко также добавила, что за два дня до родов заболела и в роддом ехала с температурой, с которой до сих пор борется.

"Мне казалось, что я ко всему готова и со всем справлюсь, но уже в процессе оказалось, что я ни к чему не готова, но справляться придется. Очень усложняет ситуацию, что за два дня до родов я заболела и поэтому в роддом ехала с температурой, с которой мы боремся до сих пор. Так что ночами я пока не сплю не из-за ребенка, а из-за себя. К счастью, сын мне помогает тем, что пока просто спит", - поделилась Алена.

Алена Шоптенко и ее муж Алексей Иванов instagram.com/alena_shoptenko

К слову, супруг хореографа Алексей Иванов не присутствовал на родах жены – он категорически отказался это делать, однако в самый ответственный момент возлюбленный Шоптенко был рядом, правда, за стеной родильного зала.

"Мой муж сразу наотрез отказался присутствовать на родах, сославшись на впечатлительность и сказав, что не хочет чтобы врачи занимались им, а не мной. А в результате не отходил ни на минуту, контролируя все и всех и в процессе родов находился в трех метрах. Но за стеной родильного зала", - рассказала Алена.

Ребенка, к слову, назвали Алексеем – как папу, - и Шоптенко рассказала, почему выбрали это имя.

"Решение было очень быстрым. Когда мы узнали, что будет мальчик, муж сказал, что есть всего 2 варианта имени, которые ему нравятся. Из двух я выбрала это. Но мне очень нравится, что у меня теперь постоянно будет Алексей Иванов, пока его большая копия занята на своих проектах (смеется)", - поделилась хореограф.

Ранее Алена Шоптенко поделилась первым фото после родов.

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