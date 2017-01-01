"Бюст — вау". В Сети похвалили новое фото Даши Астафьевой

Снимок исполнительницы в соцсети уже собрал тысячи лайков.

Даша Астафьева порадовала поклонников новыми фото instagram.com/da_astafieva

Украинская певица и модель Даша Астафьева выложила в Сеть фотографию, на которой она позирует вместе с девочкой, на ней в центре внимания оказался бюст артистки.

Исполнительница выложила снимок на своей странице в Instagram, за 21 час он собрал более 11 тысяч лайков.

Ряд интернет-пользователи оставили под фото позитивные отзывы. "Бюст — ваааааааау", — отметила xenijamihailova77. "Думаю, этой девочке многие позавидовали", — написал antonesaulko.

"Показывай больше таких фото", — попросил urvachiovvladimi. "Да, больше фото — только без купальника и без лифчика", — присоединился к просьбе sakovichartem.

Даша Астафьева порадовала поклонников новыми фото instagram.com/da_astafieva

Ранее Даша Астафьева пожаловалась, что во время отдыха на острове Бали обезьянка выхватила у нее мобильный и залезла на дерево. Потом исполнительнице позвонил знакомый, и телефон "вернулся с трехметровой высоты на грешную землю".