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Бывшая девушка Ди Каприо взбудоражила мужскую фантазию пикантными фото

Сегодня, 05:41

Модель снялась абсолютно голой.

Нина Агдал
Модель снялась абсолютно голой instagram.com/ninaagdal
Известная датская модель и экс-девушка актера Леонардо Ди Каприо Нина Агдал порадовала поклонников новыми откровенными фото.

Снимки девушка разместила у себя на странице в Instagram. На первом фото 26-летняя красотка в лежачей позе предстала абсолютно голой. Только на ногах скромные босоножки. 

Нина Агдал
Фото сделано в зеркале instagram.com/ninaagdal

На втором снимке Агдал позирует в купальнике, соблазнительно облизывая мороженное.

Нина Агдал
Агдал похвасталась хорошей фигурой instagram.com/ninaagdal

Еще на одном фото модель продемонстрировала потрясающую фигуру в золотистом купальнике, который еле прикрывал ее интимные места.

Нина Агдал
Поклонники прозвали этот купальник "ниточками" instagram.com/ninaagdal

С оскароносным актером Агдал встречалась с 2016-го по 2017 год.

Ранее стало известно, что ДиКаприо закрутил роман с 20-летней моделью.

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Леонардо ДиКаприо, фото, голая, Нина Агдал
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