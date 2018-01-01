Бывшая девушка Ди Каприо взбудоражила мужскую фантазию пикантными фото

Модель снялась абсолютно голой.
Снимки девушка разместила у себя на странице в Instagram. На первом фото 26-летняя красотка в лежачей позе предстала абсолютно голой. Только на ногах скромные босоножки.
На втором снимке Агдал позирует в купальнике, соблазнительно облизывая мороженное.
Еще на одном фото модель продемонстрировала потрясающую фигуру в золотистом купальнике, который еле прикрывал ее интимные места.
С оскароносным актером Агдал встречалась с 2016-го по 2017 год.
Ранее стало известно, что ДиКаприо закрутил роман с 20-летней моделью.
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