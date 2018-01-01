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Бывшая девушка ДиКаприо порадовала фанатов откровенным фото топлес

Сегодня, 15:36

Модель похвасталась пышной грудью.

Нина Агдал
Модель похвасталась пышной грудью instagram.com/ninaagdal
Известная датская модель и экс-девушка актера Леонардо Ди Каприо Нина Агдал порадовала поклонников новым пикантным снимком.

Фото топлес 26-летняя красотка  разместила у себя на странице в Instagram. На снимке она изображена без футболки в джинсах, прикрывая обнаженную грудь одной рукой.

Подписчики оценили фото в более чем 65 тысяч лайков, и оставили сотни восторженных комментариев.

"Ты очень красивая", "Тебе и не нужна футболка. Ты очень горяча", "И правильно, футболка - бесполезная вещь", - восхищались юзеры.

Нина Агдал
Нина позировала топлес instagram.com/ninaagdal

С оскароносным актером Агдал встречалась с 2016-го по 2017 год.

Также стало известно, что ДиКаприо закрутил роман с 20-летней моделью.

Ранее бывшая девушка ДиКаприо взбудоражила мужскую фантазию пикантными фото.

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Теги:  
Нина Агдал, модель, Леонардо ДиКаприо
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