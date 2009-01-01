Бывшая солистка группы "Лицей" умерла в своей ванной

В последнее время певица жила во Владивостоке, однако, вновь решила перебраться в Москву.

Жанна Роштакова Instagram

В России при странных обстоятельствах скончалась бывшая солистка женского трио "Лицей".

Об этом пишет kp.ua.

Жанна Роштакова умерла в 33 года, о чем сообщил ее близкий друг, певец Прохор Шаляпин.

В своей записи, сделанной в социальной сети Instagram, он написал, что молодой певицы не стало всего через несколько часов после их последнего разговора. "Трагедия настигла дома, неожиданно. Она ничем не болела, и ничего не предвещало беды", — написал артист.

С Прохором Шаляпиным Instagram

Позже Шаляпин рассказал изданию "Дни.ру", что на Жанну могла упасть полка в ванной. По данным издания "Город В", дома в этот момент никого не было, а тело певицы нашли только через сутки. Однако, все обстоятельства смерти станут известны после следствия.

В последнее время певица жила во Владивостоке, однако, вновь решила перебраться в Москву. Ее планам не суждено было сбыться.

Напомним, в США умерла принцесса Лея из "Звездных войн".