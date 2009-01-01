Бывшая солистка Spice Girls родила сына и назвала его в честь Джорджа Майкла

По признанию Джери, роды прошли удачно.

Джерри Холлиуэлл Instagram

Бывшая солистка Spice Girls Джери Холлиуэлл родила второго ребенка 21 января.

Об этом пишет ivona.

Счастливые родители не смогли долго держать имя мальчика в тайне.

Джери Холлиуэлл и Кристиан Хорнер с нетерпением ждали появления ребенка на свет. Прекрасную новость о рождении сыночка знаменитость сообщила еще 21 января, а вечером того же дня поделилась первым фото ребенка и раскрыла его имя.

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"Монтегю Джордж Гектор Хорнер родился сегодня утром, красивый младший брат Блубелл и Оливии", — написала певица в Instagram.

Кстати, Холлиуэлл назвала сына в честь своего покойного друга, музыканта и певца Джорджа Майкла. Поклонники отметили этот жест звезды и ее дань жизни талантливого человека.

По признанию Джери, роды прошли удачно — несмотря на ее возраст (44 года), ребенок родился здоровым. Его вес — 3 килограмма 170 грамм".

Напомним, Кэтрин Хейгл впервые родила сына.