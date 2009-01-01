Бывшая солистка Spice Girls родила сына и назвала его в честь Джорджа Майкла

По признанию Джери, роды прошли удачно.
Об этом пишет ivona.
Счастливые родители не смогли долго держать имя мальчика в тайне.
Джери Холлиуэлл и Кристиан Хорнер с нетерпением ждали появления ребенка на свет. Прекрасную новость о рождении сыночка знаменитость сообщила еще 21 января, а вечером того же дня поделилась первым фото ребенка и раскрыла его имя.
"Монтегю Джордж Гектор Хорнер родился сегодня утром, красивый младший брат Блубелл и Оливии", — написала певица в Instagram.
Кстати, Холлиуэлл назвала сына в честь своего покойного друга, музыканта и певца Джорджа Майкла. Поклонники отметили этот жест звезды и ее дань жизни талантливого человека.
По признанию Джери, роды прошли удачно — несмотря на ее возраст (44 года), ребенок родился здоровым. Его вес — 3 килограмма 170 грамм".
Напомним, Кэтрин Хейгл впервые родила сына.