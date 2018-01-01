Бывшая жена Джигарханяна в эфире телешоу ударила по затылку известного продюсера: видео

Причиной агрессии послужила дискуссия о болезни актера.

Экс-супруга Армена Джигарханяна после развода стала излишне импульсивной Instagram

Бывшая жена известного советского и российского актера Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская в эфире передачи российского Первого канала "На самом деле" ударила по голове продюсера и кинокритика Марка Рудинштейна.

Конфликт возник после обвинений в адрес Цимбалюк-Романовской, которая якобы не дала сделать Джигарханяну необходимый укол. Видео было опубликовано в Youtube.

Рудинштейн заявил, что Цымбалюк-Романовская вместе со своими сотрудниками закрыла в кабинете Джигарханяна, не давала ему получить необходимые лекарства, что чуть не спровоцировало смерть актера. В ответ экс-супруга заявила, что ее намеренно поливают грязью и призвала Рудинштейна покинуть студию.

В свою очередь кинокритик назвал оппонентку "мерзавкой", за что получил несколько ударов по затылку.

Напомним, публичный скандал вокруг отношений 82-летнего Джигарханяна и 38-летней Цымбалюк-Романовской начался после того, как 10 октября актер попал в больницу и вскоре заявил, что не готов простить свою супругу, которая, по его словам, "причинила ему много боли". После этого Цымбалюк-Романовская уволилась с поста директора Театра под руководством Джигарханяна. В ноябре пара расторгла свой брак.

Как ранее сообщалось, в официальном браке пара состояла около двух лет, а до этого у них был роман на протяжении 15 лет.