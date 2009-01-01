Бывший возлюбленный Светланы Лободы показал обнаженное фото своей девушки

Яна Клим, сейчас она является участницей музыкального проекта TSAR, который продюсирует Андрей.

Светлана Лобода и Андрей Царь Вконтакте

Об этом пишет paparazzi.ru.

Певица Светлана Лобода познакомилась со своим гражданским мужем во время подготовки к конкурсу "Евровидение" в 2009 году.

Но, к сожалению, семейная жизнь не сложилась. Хореограф Андрей Царь является отцом дочки Светланы Лобода, на данный момент это всё, что связывает в прошлом любимых людей.

Андрей Царь и Яна Клим Instagram

И, только сейчас, в феврале 2017 года Царь решил рассказать о новом романе. Да еще "как" рассказать — танцор опубликовал в блоге фотографию, на которой он обнимает обнаженную девушку. Ей оказалась экс-солистка группы "Дилайс" Яна Клим, сейчас она является участницей музыкального проекта TSAR, который продюсирует Андрей.

Instagram

"Любовь — симбиоз чувств и эмоций, стремящихся к абсолютной гармонии и принятии единой совершенной формы..." — подписал опубликованный снимок Андрей. Мужчина не стал прямо говорить о романе, но, учитывая то, что пару постоянно видят вместе — вполне возможно, у них настоящие чувства.

Напомним, экс-супруг Бритни Спирc Федерляйн стал папой в шестой раз.