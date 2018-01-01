"Царевна грязных сапог". Анастасия Волочкова похвасталась снимком на "троне"

Фото балерины в соцсети собрало тысячи лайков.

Анастасия Волочкова позировала на "троне" instagram.com/volochkova_art

Российская балерина Анастасия Волочкова выложила в Сеть фотографию, на которой она позирует на "троне".

Снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram, он собрал тысячи лайков.

"Все царственное мне идет… Получила ангажемент (приглашение артистов на работу по договору на определенный срок — Ред.", — подписала фото Волочкова.

Ряд интернет-пользователей по-разному прокомментировали снимок. "Царевна грязных сапог", — написала miss_johanna666. "Да, мания величия у Насти!!!", — считает oksanasozinov. "Красотка, вы супер, Анастасия", — отметил salimat.56.

Анастасия Волочкова позировала на "троне"

Ранее Анастасия Волочкова выложила в соцсеть фото, сделанное в одном из конно-спортивных клубов столицы РФ Москвы, на котором она запечатлена сидящей на лошади, снимок высмеяли.