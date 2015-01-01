Чарли Шин хотел совершить суицид, когда узнал о своем диагнозе

Актер отметил, что ему помогает бороться с болезнью понимание важности возложенной на него роли.

Чарли Шин EPA/UPG

51-летний американский киноактер,вспомнил тот день, когда узнал о своем диагнозе.

Об этом он рассказал в одном из утренних американских шоу, пишет Styler.

"В день, когда была диагностирована болезнь, я хотел немедленно съесть пулю. Но там была моя мама, я не мог сделать это при ней. Но потом еще кое-что со мной произошло. Мне дали горсть таблеток и сказали: "Вы можете идти домой, и вы будете жить", — рассказал Шин.

Актер отметил, что ему помогает бороться с болезнью понимание важности возложенной на него роли. Шин чувствует, что "несет факел для многих людей, которые страдают от той же болезни, что и у него".

Напомним, Чарли Шин попросил Бога забрать Трампа к себе.