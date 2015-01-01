Чарли Шин попросил Бога забрать Трампа к себе

За 11 часов пост актер набрал 35 тысяч "лайков".
Об этом он написал на своей странице в twitter.
Шин который, как и большинство американских звезд активно критиковал Трампа, отреагировал на смерти нескольких знаменитых звезд шоу-бизнеса в этом году. Он попросил небеса забрать следующим Трампа.
"Дорогой Бог, следующем — Трампа, пожалуйста!", — написал актер. При этом надпись актер продублировал шесть раз.
За 11 часов пост актер набрал 35 тысяч "лайков" и множество комментариев, как противников, так и сторонников Трампа.
Dear God;— Charlie Sheen (@charliesheen) 29 декабря 2016 г.
Trump next, please!
Trump next, please!
Trump next, please!
Trump next, please!
Trump next, please!
Trump next, please!
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