Сегодня, 18:57 RSS

Чарли Шин попросил Бога забрать Трампа к себе

Сегодня, 18:40

За 11 часов пост актер набрал 35 тысяч "лайков".

Чарли Шин
Чарли Шин tmz.com
Больной ВИЛ актер Чарли Шин попросил Бога забрать Дональда Трампа.

Об этом он написал на своей странице в twitter.

Шин который, как и большинство американских звезд активно критиковал Трампа, отреагировал на смерти нескольких знаменитых звезд шоу-бизнеса в этом году. Он попросил небеса забрать следующим Трампа.

"Дорогой Бог, следующем — Трампа, пожалуйста!", — написал актер. При этом надпись актер продублировал шесть раз.

За 11 часов пост актер набрал 35 тысяч "лайков" и множество комментариев, как противников, так и сторонников Трампа.

 

Напомним, Селин Дион не хочет петь на инаугурации Трампа.

Теги:  
Чарли Шин, Бог, Трамп, смерть
ПО МАТЕРИАЛАМ: