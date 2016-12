Чарли Шин попросил Бога забрать Трампа к себе

Больной ВИЛ актер Чарли Шин попросил Бога забрать

Об этом он написал на своей странице в twitter.

Шин который, как и большинство американских звезд активно критиковал Трампа, отреагировал на смерти нескольких знаменитых звезд шоу-бизнеса в этом году. Он попросил небеса забрать следующим Трампа.

"Дорогой Бог, следующем — Трампа, пожалуйста!", — написал актер. При этом надпись актер продублировал шесть раз.

За 11 часов пост актер набрал 35 тысяч "лайков" и множество комментариев, как противников, так и сторонников Трампа.

Dear God;



Trump next, please!

Trump next, please!

Trump next, please!

Trump next, please!

Trump next, please!

Trump next, please!







