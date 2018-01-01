Чат с певцом Виталием Козловским

Чат в "Главреде"

Виталий Козловский

27 февраля, в 12.00, на сайте " Главред " состоится чат с известным украинским певцом, Заслуженным артистом Украины. В ходе чата он расскажет о своей премьерной песне "Летай", о его творческой годовщине в 2018 году — 15 лет на сцене, а также о том, как он планирует отметить свой день рождения 6 марта, когда ему исполнится 33 года.

Уважаемые читатели, пообщаться с гостем "Главреда" и задать ему все интересующие вас вопросы, вы можете, перейдя по ссылке. Вопросы вы можете присылать заранее, уже сейчас, а также непосредственно во время чата.