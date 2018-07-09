"Че ты задницу вечно назад выпираешь?": Ольга Бузова допекла фанатов видео в купальнике

Знаменитость странно посетовала на проблемы в личной жизни, выставив полуголое фото.
Певица опубликовала на своей странице в Instagram видео и фото, на которых она запечатлена на фоне скал и моря в купальнике.
"Когда-нибудь я научусь...тебя любить". Помоги мне, я устала плакать", - пожаловалась артистка.
Подписчики стали критиковать артистку, одни считают, что Бузова перестаралась с фотошопом, другие же, что ей стоит увеличить грудь.
"Волосы нарастила, а сиськи?", "Сколько фотошопааааа", "Доска", "Че ты задницу вечно назад выпираешь?", "Народная *банашка России", - критиковали юзеры.
Нашлись и те, кто расхвалил формы Бузовой, и посоветовал не обращать внимания на хейтеров.
"Просто огонь", "Фигура - космос", "Фигурка хороша", "Нормальная стройная фигура, ничего лишнего, подтянутая. Сильной худобы или анорексичности не вижу. Люди придумывают ерунду…", - расхваливали фанаты.
Ранее Ольга Бузова в эротическом наряде нарвалась на волну критики.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram