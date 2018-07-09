"Че ты задницу вечно назад выпираешь?": Ольга Бузова допекла фанатов видео в купальнике

Знаменитость странно посетовала на проблемы в личной жизни, выставив полуголое фото.

Ольга Бузова нарвалась на волну критики из-за фото и видео в купальнике instagram.com/buzova86

Российская певица Ольга Бузова поделилась с фанатами снимком и видео в купальнике. Пользователи Сети мгновенно отреагировали на откровенный снимок, и разделились на два лагеря.

Певица опубликовала на своей странице в Instagram видео и фото, на которых она запечатлена на фоне скал и моря в купальнике.

"Когда-нибудь я научусь...тебя любить". Помоги мне, я устала плакать", - пожаловалась артистка.

Певица похвасталась фигурой в купальнике instagram.com/buzova86

Подписчики стали критиковать артистку, одни считают, что Бузова перестаралась с фотошопом, другие же, что ей стоит увеличить грудь.

"Волосы нарастила, а сиськи?", "Сколько фотошопааааа", "Доска", "Че ты задницу вечно назад выпираешь?", "Народная *банашка России", - критиковали юзеры.

Нашлись и те, кто расхвалил формы Бузовой, и посоветовал не обращать внимания на хейтеров.

"Просто огонь", "Фигура - космос", "Фигурка хороша", "Нормальная стройная фигура, ничего лишнего, подтянутая. Сильной худобы или анорексичности не вижу. Люди придумывают ерунду…", - расхваливали фанаты.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) 9 Июл 2018 в 1:25 PDT

Ранее Ольга Бузова в эротическом наряде нарвалась на волну критики.

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