"Че за стоны невинной девственницы?": Киркоров искупался в источнике и сверкнул голым торсом

Певец посетил Дивеевский монастырь.

Певец посетил Дивеевский монастырь Скриншот

Король российской поп-музыки Филипп Киркоров посетил Дивеевский монастырь, и искупался в святом источнике, успев сверкнуть обнаженным торсом.

На своей странице в Instagram он поделился видео, на котором он раздевается, в одних трусах залезает в воду, трижды окунается, по словам подписчиков "стонет как невинная девственница", и затем делится впечатлением.

"Это самое главное событие в жизни нашего коллектива после вчерашнего очень насыщенного событиями разного характера дня. Очистились от грехов, посетили Дивеевский монастырь, прикоснулись к святым мощам Серафима Саровского и искупались в святых Дивеевских источниках", - рассказал Киркоров.

Однако подписчики не оценили ни физическую форму музыканта, ни купание, назвав его "показушником".

"Настоящий гиббон", "Никакой источник не отмоет синий цвет с твоей Шкуры! Растлеваешь и развращаешь молодежь", "Понты, сплошные понты. Такой показушкик Филип", "Филипп, где ваши кубики.....? внутри", "Че за стоны невинной девственницы? Неожиданно слышать такое от мужчины, да еще и таких габаритов", "Жирный, жирный, волосатый прибил девушку лопатой", "Кабан", "От придурок", - возмущались подписчики.

Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov) 19 Май 2018 в 8:23 PDT

Ранее Филипп Киркоров выругался в эфире шведского ТВ.

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