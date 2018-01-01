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Чемпионка-саблистка Ольга Харлан снялась в откровенной фотосессии для мужского глянца: фото

Сегодня, 20:53
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1 / 6 (Фото: XXL Ukraine)

Титулованная украинская спортсменка украсит обложку майского номера.

Хаплан
Ольга Харлан украсила обложку глянца Фото: XXL Ukraine
Олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан приняла участие в откровенной фотосессии для мужского журнала XXL.

"Для нас Ольга временно отложила свою славную саблю и продемонстрировала еще одно свое бесспорное достоинство – обезоруживающее женское очарование. В эксклюзивном интервью Ольга рассказала о своем стиле на фехтовальной дорожке и вне ее", - цитирует инициаторов фотосессии Xsport.

Украинская Саблистка появится в майском номере издания, где будет затронута тема молодого поколения страны.

Напомним, в Киеве в Украинском доме прошла ежегодная церемония вручения награды "Герои спортивного года" (украинский "спортивный Оскар"), лауреатом которой стала чемпионка мира и Олимпиады по фехтования на саблях Ольга Харлан.

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Ольга Харлан, саблистка, фехтование, мужской журнал, обнажилась
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