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"Черная вдова": Светлана Лобода испугала поклонников новым образом

Сегодня, 01:02

Певица выложила на своей странице в Instagram необычное фото.

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Светлана Лобода выложила фото с примерки сценических костюмов. lobodaofficia/instagram
Украинская исполнительница Светлана Лобода поделилась с подписчиками фото с примерки сценических костюмов.

На снимке артистка облачена во все черное: майку, необычные штаны, и туфли. Хмурый образ дополнила черная фата с короной.

"Вариации на тему ...может так сегодня выступить? Как говорит мой стилист: людям без вкуса комментировать не обязательно #примерка#чернаякоролева#илиНевеста", подписала фото Лобода.

Большинство подписчиков пришли в ужас от такого мрачного сценического образа артистки.

"Образ как у той тетки из Астрала", "Я все понимаю, но это ужас. Если бы встретила, инфаркт миокарда могла бы заработать", "Черная вдова".

Хотя некоторым поклонникам звезды понравился готический наряд Лободы: "На султаншу похожи, завораживающе", "Как по мне, шикарно", "Как красиво. Просто бесподобно. Скорее на сцену". 

Ранее Светлана Лобода рассказала о своем отношении к статусе гей-иконы.
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