Черные дни для Козловского: концерт артиста отменили еще в одном городе

Местная общественная организация заявила об отмене гастролей певца в Одессе.

Концерт Козловского отменили в Одессе Фото: Facebook/ОО "Небайдужі"

Концерт Виталия Козловского в одесском клубе Itaka, запланированный на 2 июня, отменен. Такое решение приняли организаторы гастролей исполнителя в Одессе

Как сообщает в Facebook общественная организация "Небайдужі", причиной отмены выступления певца стал резонанс в связи с его поездкой в Москву.

В сообщении отмечается, что ранее концерты Козловского были отменены в Киеве и Львове, их примеру решили последовать и в Одессе.

"ОО "Небайдужі" выражает благодарность организаторам выступления Виталия в Одессе за отмену данного мероприятия, который в случае проведения стал бы жестом демонстрации неуважения к украинскому народу, который сегодня защищает страну от российского агрессора", - подчеркнули авторы.

Напомним, ранее депутаты Львовского облсовета выступили с инициативой лишить Виталия Козловского звания Заслуженный артист Украины. В связи с этим было отправлено соответствующее ходатайство к главе государства.

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