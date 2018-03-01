Черные туфли и блестящее платье: Катя Осадчая предстала в сияющем образе

Ведущая выставила новое фото в Instagram.
Снимком Осадчая поделилась на своей странице в Instagram. Однако в первый день весны из-за снега она могла и не попасть на мероприятие.
"Кто бы мог подумать, что в первый день весны вылететь можно будет только чудом", - подписала фото в самолете ведущая.
А позже Осадчая поделилась и снимком со съемок. Телеведущая предстала в блестящем платье длины миди с небольшим вырезом на декольте и поясом на талии. Образ получился очень женственный, к нему Катя подобрала лаковые черные туфли на каблуках.
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