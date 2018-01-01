"Чертовка хороша!!!". В Сети расхвалили фото Даши Астафьевой в романтичном наряде

Снимок певицы в соцсети собрал тысячи лайков.

Даша Астафьева порадовала поклонников новым фото instagram.com/da_astafieva

Украинская певица и модель Даша Астафьева выложила в Сеть фотографию, на которой она позирует в романтичном черном наряде.

Снимок исполнительница опубликовала на своей странице в Instagram, за пять часов он собрал более четырех тысяч лайков.

Ряд интернет-пользователей оставили под фото позитивные отзывы. "Чертовка хороша!!!", — отметила pavlovanalka. "Шикарно...", — считает sergio409.

"Шикарная Дашечка!", — прокомментировала irisha_katushka. "Вы просто идеал", — похвалила артистку dr.tina_bruk_moscow. "Даша, какая же вы хорошенькая!", — подчеркнула sabine2547.

Даша Астафьева порадовала поклонников новым фото instagram.com/da_astafieva

Ранее Даша Астафьева выложила в соцсеть снимки, на которых она во время отдыха в Таиланде позирует в красном платье, они собрали тысячи лайков. Посмотреть фото можно здесь.