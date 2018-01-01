"Чертовски сексуальна". Регина Тодоренко сверкнула грудью в топике, фото

Снимок ведущей в соцсети за три часа собрал свыше 100 тысяч лайков.

Регина Тодоренко позировала в топике со спущенными бретелями instagram.com/reginatodorenko

Украинская телеведущая и певица Регина Тодоренко выложила в Интернет фотографию, на которой запечатлена в топике со спущенными бретелями, в центре внимания оказалась ее грудь.

Снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram, за три часа он собрал более 134 тысяч лайков.

"Я люблю тропики… Здесь мне хорошо жить!", — подписала фото ведущая.

Снимок по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей. "Чертовски сексуальна", — написал ildalishez. "Фотошоп — фу", — считает shmieliov72. "Вам без макияжа не очень", — отметила vitiugina_alina.

Регина Тодоренко позировала в топике со спущенными бретелями instagram.com/reginatodorenko

Ранее появились слухи, что Регина Тодоренко имеет роман с российским певцом Владом Топаловым. Телеведущая подогрела молву, опубликовал в соцсети фото, на котором обнимает артиста.

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