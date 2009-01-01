Чета Бекхэмов задумалась о разводе — СМИ

Причиной для развода якобы стала не очередная измена экс-футболиста жене, а их обоюдное нежелание делить совместный быт.

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На днях в западной прессе поднялась новая волна сплетен: чета Бекхэмов якобы всерьез собирается разойтись и раздумывает о том, как бы преподнести эту новость окружающим.Об этом со ссылкой на американский журнал OK!, пишет woman.ru.

Причиной для развода Легендарного английского футболиста Дэвида Бекхэма и его жена Виктория якобы стала не очередная измена экс-футболиста жене, а их обоюдное нежелание делить совместный быт.

По словам анонимного источника, в отношениях Бекхэмов уже давно нет былой страсти.

"В их браке давно нет никакой романтики. Сейчас их отношения больше похожи на совместный бизнес. Их жизни идут в абсолютно разных направлениях. Дэвиду нравится ходить на вечеринки в Лос-Анджелесе и Майами, а Виктория предпочитает общаться с ограниченным кругом людей в родной Великобритании. Они решили, что врозь им будет лучше", — сообщил аноним.

Как утверждает тот же инсайдер, бракоразводный процесс будет быстрым и максимально дружелюбным. Они уже распланировали, как поделят свое многомиллионное имущество. Более того, Виктория и Дэвид договорились о совместной опеке над четырьмя детьми.