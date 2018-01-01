Барби из Берлина считает, что сделала самую большую грудь в Германии: фото

Немка потратила на изменения внешности десятки тысяч фунтов стерлингов.
Теперь ее грудь весит более четырех килограммов, девушка потратила почти 40 тысяч фунтов стерлингов на изменения внешности, пишет The Sun.
"Когда я очнулась от анестезии, я почувствовал себя очень счастливой", — отметила она.
Ранее украинка Валерия Лукьянова, которую называют одесской Барби, поделилась в соцсети снимком, на котором позировала в нижнем белье, на ее лице были нарисованы веснушки. Соблазнительное фото было сделано в Мексике, посмотреть его можно здесь.
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