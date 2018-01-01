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Чичерина пожаловалась: "футболобандеровцы" запретили развлекать болельщиков на ЧМ-2018

Сегодня, 07:41

Российская певица опубликовала письмо от ФИФА.

Юлия Чичерина, паспорт, ЛНР
ФИФА запретила Юлии Чичериной выступать перед болельщиками ЧМ-2018 в Ростове mvdlnr.ru
Российская певица Юлия Чичерина, которая является сторонницей боевиков на Донбассе, сообщила, что Международная федерация футбола (ФИФА) запретила ей выступать перед болельщиками Чемпионата мира по футболу 2018 в Ростове-на-Дону.

Такое решение приняли "футболобандеровцы", написала исполнительница на своей странице в Facebook со ссылкой на письмо от ФИФА.

"Многие на Донбассе считают, что русские не приходят на помощь своим из-за этой футбольной вакханалии. Как известно рок — музыка протеста, и меня официально запретили — пришло письмо на английском языке, правда от доброй женщины с украинской фамилией и попросили никому не показывать…", — отметила артистка.

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ФИФА запретила Юлии Чичериной выступать перед болельщиками ЧМ-2018 в Ростове Скриншот с facebook.com/julia.chicherina.5

Напомним, Чемпионат мира по футболу пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. В турнире примут участие 32 сборные, команда Украины не смогла пробиться дальше десятого тура группового этапа квалификации ЧМ.

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Теги:  
Юлия Чичерина, Донбасс, ФИФА, ЧМ, Чемпионата мира, ЧМ-2018
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